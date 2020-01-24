Бездомный мужчина застрелил сторожа из ружья в жилом доме

По данным сайта «Дни.ру», инцидент произошел 3 ноября 2019 года.

«63-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим — сторожем „Совхоз Верхнепуровский“, произвел в его сторону выстрел из находившегося в избе двухствольного охотничьего ружья 12 калибра», — сообщили в ведомстве.

Пострадавший скончался на месте. Бездомного мужчину заключили под стражу, на него заведено уголовное дело.