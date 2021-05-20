Бездомный мужчина устроил пожар в сарае в Ростовской области

Произошел пожар в сарае в Ростовской области. В результате пострадал бездомный. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Уточняется, что мужчину забрали в больницу с 75% ожогов тела. Выясняется причина возгорания. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Бездомный либо развел огонь, чтобы согреться и уснул, либо выбросил не потушенную сигареты.