Бездомный мужчина погиб при пожаре в заброшенном здании Нового Уренгоя

Прокуратура провела проверку после пожара в заброшенной школе Нового Уренгоя. Там погиб бездомный мужчина. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным ИА «Север-Пресс», огонь охватил 480 квадратных метров. Здание сгорело полностью.

После там был найден мертвый мужчина. В ведомстве установили, что он бездомный. Точная причина его смерти уточняется.

С 2002 года здание находилось на балансе администрации Нового Уренгоя. С тех пор оно никак не использовалось.