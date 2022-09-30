Бездомные животные напали на 7 тысяч жителей Волгоградской области с начала года | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 05:14 Поделиться Telegram

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Viber Бездомные животные напали на 7 тысяч жителей Волгоградской области с начала года

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Животные начали все чаще нападать на людей в Волгоградской области. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

При этом специалисты провели исследование и выяснили, что все агрессивные животные не болеют бешенством. В 2022 году обнаружили 6938 случаев нападения на местных жителей.

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При этом в 2021 году за аналогичный период с информацией о нападении зверей обратились 6322 человека, сообщила Pravda.Ru.

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