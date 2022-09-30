Бездомные животные напали на 7 тысяч жителей Волгоградской области с начала года | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 05:29

Жертвами урагана «Иан» во Флориде стали 14 человек — СМИ

Мир

30 сентября 2022, 05:02

Байдена обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 04:59

США захотели пересчитать российское ядерное оружие. Инспекция по СНВ-3 нужна им для пропаганды, но РФ бояться нечего

Власть

30 сентября 2022, 04:47

Путин заявил о развитии отношений с Абхазией на основе принципов союзничества

Мир

30 сентября 2022, 04:46

«Разжигаем революции». Британцы согласились со словами Путина о стремлении Запада создавать конфликты

Спецоперация

30 сентября 2022, 04:18

«Было очень страшно». Украинские военные ударили из танка по школе при отступлении в ЛНР

Эксклюзив

30 сентября 2022, 04:10

«Курс молодого бойца». Военкор дал советы по правильной экипировке

Технологии

30 сентября 2022, 03:43

Минцифры расширило список обязательных для RuStore приложений

Мир

30 сентября 2022, 03:25

Топ-менеджер Apple остался без работы из-за неудачной шутки в TikTok

Происшествия

30 сентября 2022, 05:14

Бездомные животные напали на 7 тысяч жителей Волгоградской области с начала года

Читать 360tv в

Животные начали все чаще нападать на людей в Волгоградской области. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

При этом специалисты провели исследование и выяснили, что все агрессивные животные не болеют бешенством. В 2022 году обнаружили 6938 случаев нападения на местных жителей.

Реклама

При этом в 2021 году за аналогичный период с информацией о нападении зверей обратились 6322 человека, сообщила Pravda.Ru.

Реклама

Животные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама