Бездомные собаки в Ставрополе сломали девушке руку

В Ставрополе стая бродячих собак напала на девушку и сломала ей руку. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Нападение произошло в центре города на проспекте Октябрьской Революции. Сначала животные начали рычать на проходившую мимо девушку, а когда она пошла быстрей, бросились за ней. В результате агрессивные животные сломали ей руку. По словам очевидцев, отбиться от собак девушке помог дворник. Он же довел ее до травмпункта.