Бездомные собаки спровоцировали ДТП в Тюменской области

Крупное ДТП произошло 12 октября в Тюменской области. Из-за выбежавших на проезжую часть бездомных собак столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, сообщило агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тюменской области.

Девушка, управлявшая автомобилем Geely, попыталась объехать выскочивших на дорогу бездомных собак. В результате маневра она все же сбила одно животное, после чего угодила в дорожный разделитель. Там иномарка врезалась в автомобиль Volvo, отчего он загорелся и съехал в кювет.

В аварии оказались повреждены еще две машины: Mazda и Hyundai. Их водители не пострадали, а вот девушка из Geely получила серьезные травмы, вылетев из окна. Водитель Volvo получил травму ноги. Обоих водителей госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

По сообщению агентства «Тюменская область сегодня», получившего информацию от областного департамента здравоохранения, девушка находится в тяжелом состоянии: у нее внутрибрюшное кровотечение, помощь ей оказывают в реанимации. У мужчины, предварительно, перелом ноги.

Бегущего в левой полосе МКАД барана заметили водители 16 августа. Из-за животного никто не пострадал.