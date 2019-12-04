Бездомные собаки напали на школьницу на Камчатке

По информации сайта телеканала «Звезда», инцидент произошел на Кронштадтской улице. Рядом находится школа и детский сад.

Видеозапись происшествия попала на камеру наблюдения во дворе. Собаки уронили ребенка и протащили его по земле. Потерпевшая попыталась спастись сама, но ей не удавалось убежать. Проходившие мимо женщины помогли школьнице.

Мать девочки рассказала, что теплая толстая куртка защитила девочку от серьезных повреждений, а капюшон помог избежать травм лица, шеи и черепа. Она также заявила, что планирует подать в суд на администрацию города. По словам мамы пострадавшей, на стаю бездомных собак жаловались и раньше.

Проводится доследственная проверка.