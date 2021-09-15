Бездомные собаки напали на школьников в Челябинской области

Жители Копейска в Челябинской области пожаловались на бродячих собак, которые нападают на школьников. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

«Собаки периодически нападают на детей, но пока удавалось их отогнать. Скоро холода и бездомные собаки становятся еще агрессивнее, а дети ходят одни в школу», — написала одна из пользовательниц.

Начальник отдела пресс-службы мэрии Наталья Чабан рассказала, что в скором времени начнется отлов агрессивных животных. По ее словам, заявку уже приняли.