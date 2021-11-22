Бездомные собаки напали на человека в Лабытнанги

Агрессивная стая собак напала на жителя ямальского Лабытнанги во дворе дома № 22 на улице Первомайской. Случай нападения стал вторым за последние две недели. Об этом сообщил «Север-Пресс».

О случившемся рассказала жена пострадавшего Ольга Машковская. Женщина отметила, что на ее супруга набросились три собаки. В результате мужчина получил несколько укусов ноги. При этом Ольга уточнила, что обращаться к медикам пострадавший не намерен.

«Укус, он пройдет. С собаками-то что делать? Меня очень волнует этот вопрос», — отметила она.