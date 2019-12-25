    25 декабря 2019, 11:25

    Бездомные собаки держат в страхе жителей города Лабытнанги

    Александр Кушак

    На Ямале жители города Лабытнанги (ЯНАО) боятся ходить по улице из-за бездомных собак. Стая обитает в районе Студенческой улицы, сообщило ИА URA.RU.

    О проблеме рассказали местные жители в соцсети «ВКонтакте».

    «Атакуют по ул. Студенческая, 16. Живет целая стая бездомных собак под домом. На людей, на детей кидаются, пройти боишься, а ребенка вообще боишься на улицу отпускать гулять», — написал автор сообщения.

    В комментариях под записью появились советы обратиться в ЕДДС и оставить там заявку на отлов бродячих животных.

    В пресс-службе городской администрации сообщили, что в адрес руководителей организаций, неоднократно направлялись письма с просьбами ограничить свободное передвижение собак.

    «По результатам проверочных мероприятий нарушители привлекались к ответственности. Работа продолжается. Контракт на отлов бродячих животных действует. Заявки принимаются в ЕДДС — 112 в круглосуточном режиме», — заявили в мэрии.

    В администрации также добавили, что в январе будет открыт муниципальный приют для животных. Там сейчас завершаются подготовительные работы.