Бездомные собаки держат в страхе жителей города Лабытнанги

О проблеме рассказали местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Атакуют по ул. Студенческая, 16. Живет целая стая бездомных собак под домом. На людей, на детей кидаются, пройти боишься, а ребенка вообще боишься на улицу отпускать гулять», — написал автор сообщения.

В комментариях под записью появились советы обратиться в ЕДДС и оставить там заявку на отлов бродячих животных.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в адрес руководителей организаций, неоднократно направлялись письма с просьбами ограничить свободное передвижение собак.

«По результатам проверочных мероприятий нарушители привлекались к ответственности. Работа продолжается. Контракт на отлов бродячих животных действует. Заявки принимаются в ЕДДС — 112 в круглосуточном режиме», — заявили в мэрии.

В администрации также добавили, что в январе будет открыт муниципальный приют для животных. Там сейчас завершаются подготовительные работы.