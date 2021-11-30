Бездомные собаки атаковали женщину в Якутии

Стая бездомных собак окружила женщину в Якутске, ей удалось сбежать. Происходящее попало на видео. Прокуратура региона начала проверку по данному факту.

Случай произошел на территории Арктического государственного агротехнологического университета, сообщило РИА ФАН.

На кадрах видно, как девять собак окружили местную жительницу, она отбивалась от них сумкой, но в какой-то момент упала. В итоге женщина смогла подняться и убежать от животных.

Департамент ветеринарии республики 30 ноября осмотрел место ЧП, написал сайт ЯСИА. Вместе с людьми из благотворительного фонда «Помоги выжить» сотрудники ведомства поймали одну из собак, остальных продолжают искать.

Прокуратура Якутска по поручению региональной прокуратуры начала проверку, уточнили в ведомстве. Во время проверки правоохранительные органы дадут оценку обеспечению уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, а также действиям по отлову и содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.