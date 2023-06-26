Происшествия 26 июня 2023, 15:59 Бездомные решили переночевать на умной остановке в Уфе

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Бездомные люди облюбовали умную остановку «Уфа-арена» в центре города. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на видео, сделанное очевидцем.

Местных жителей возмутило то, что остановка, украшенная к 450-летию Уфы, стала пристанищем бездомных.

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«Умная остановка за „500 миллионов тыщ рублей“ по факту является витриной с бомжами (их домом). И все под классным лого 450 лет республике», — написал пользователь Сети.