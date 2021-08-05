Бездомного перепутали с преступником и держали в психбольнице в США

Бездомный мужчина был арестован в США. Его перепутали с преступником, а когда тот стал все отрицать, отправили в психиатрическую больницу и продержали там два года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мужчина была задержан в штате Гавайи за «праздношатание», которое там запрещено. Его приняли за другого человека, который был объявлен в розыск по делу о наркотиках.

Бездомный стал объяснять, что его перепутали, но полицейские сочли его невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. Там он находился два года, пока один из врачей не узнал, что настоящий преступник сидит в тюрьме. После этого мужчину отпустили.

Организация по защите прав пострадавших от несправедливого обращения сил правопорядка подала в суд на местную полицию. Сами полицейские утверждают, что виноваты в произошедшем также прокурор и администрация учреждения, где содержали бездомного.