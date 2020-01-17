Бездомная женщина из Челябинска прожила месяц в аэропорту Екатеринбурга

«Из разговора выяснилось, что она из Челябинска, сын-алкоголик выгнал ее из квартиры и разорвал паспорт», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, месяц женщина спала на скамейке, однако выглядит опрятно и общается вежливо.

Сотрудники накормили бездомную, собрали для нее одежду и деньги. Вскоре на она отправится к знакомой в Тюмень. Туда женщину позвала знакомая поработать в местном монастыре.

В отделе информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО сообщили, что заявлений о нарушении общественного порядка женщиной не поступало, однако по инциденту проведут проверку.