Бездомная собака укусила мальчика за лицо в Красноярске. Видео

Двухлетний мальчик попытался погладить бездомного пса на улице. Животное рассвирепело, бросилось на ребенка и укусило его за лицо. Момент нападения собаки попал на видео.

На кадрах видно, что собака лежит между машин. В этот момент женщина подводит мальчика к ней. Несколько секунд они просто смотрят на собаку, потом ребенок протягивает руку и животное молниеносно бросается.

После этого происшествия, которое произошло вечером 27 марта, следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии это случилось «в результате системных нарушений и просчетов, допущенных ранее должностными лицами МКУ „Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства“».

Сейчас следователи изучают все обстоятельства нападения бродячего животного на ребенка. Накануне суд в Сатке суд приговорил хозяйку собаки, которая напала на шестилетнего ребенка, к году ограничения свободы. 12 января животное во дворе укусило ребенка за лицо, откусило часть нижней губы и ранило переносицу.