Бездомная собака покусала школьницу в Елецком районе

Бездомная собака покусала девятилетнюю девочку по дороге домой из школы в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области 16 февраля. Родителям удалось отбить ребенка, они обратились к правоохранителям.

Собака схватила девочку за руку, прокусила куртку и оставила на предплечье рваную рану. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь.

Теперь из-за нападения бродячего животного на ребенка проверку проводит региональный Следственный комитет.

В рамках мероприятий, организованных органами следствия, предстоит установить, происходили ли аналогичные случаи в Елецком районе раньше. По результатам проверки следователи выяснят, надлежащим ли образом выполнялась работа тех лиц, которые обязаны были отлавливать бесхозных животных.

Издание «Вести. Липецк» указало, что это первый известный случай нападения собаки на ребенка.