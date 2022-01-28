Бездомная собака напала на девочку под Хабаровском

Бродячие собаки напали на 11-летнюю девочку в селе Мирном под Хабаровском. О происшествии написали в социальных сетях. Следователи начали проверку появившейся информации. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Мать девочки рассказала, что ее дочь выносила мусор, когда возле контейнера увидела бездомного пса. Она испугалась, остановилась, а в это время на нее сзади набросилась другая собака и укусила за куртку. Девочке удалось убежать, она не пострадала. Специальные службы приступили к поиску агрессивных животных.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности. Специалисты оценят действия сотрудников местной администрации, отвечающих за отлов бродячих собак.

Ранее в Астраханской области СК возбудил дело о халатности. Это произошло после того, как стая бездомных животных загрызла 58-летнего жителя Приволжского района.

Также в Забайкалье семилетнюю девочку растерзала стая бродячих собак. Глава Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.