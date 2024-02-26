26 февраля 2024, 23:08
Бездомная кошка с бешенством отправила на карантин Люберцы
Карантин по бешенству животных объявили в Люберцах из-за бездомной кошки
Власти Подмосковья ввели карантин по бешенству животных на территории городского округа Люберцы. Это произошло после того, как очаг заболевания обнаружили в одном из домов на Комсомольской улице.
«Установить неблагополучным пунктом по бешенству территорию города Люберцы городского округа Люберцы Московской области», — постановил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Очаг заболевания обнаружили в доме № 15 на Комсомольской улице. Теперь его жителям следующие шесть месяцев запрещено приглашать гостей, привозить и увозить животных, а также самостоятельно их лечить. Помимо этого, в городе ограничат проведение любых мероприятий, связанных с животными.
Причиной введения карантина по бешенству стала бездомная кошка, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области. Бесхозное животное подобрала на улице женщина, а затем отвезла в государственную ветеринарную клинику на осмотр. Там у кошки выявили бешенство и поместили на карантин.
Ранее председатель правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал, что сотрудники подмосковной Госветслужбы разложат вакцину-приманку от бешенства в лесах региона.
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