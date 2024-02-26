Происшествия 26 февраля 2024, 23:08 Бездомная кошка с бешенством отправила на карантин Люберцы Карантин по бешенству животных объявили в Люберцах из-за бездомной кошки РИА «Новости»

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Власти Подмосковья ввели карантин по бешенству животных на территории городского округа Люберцы. Это произошло после того, как очаг заболевания обнаружили в одном из домов на Комсомольской улице.

«Установить неблагополучным пунктом по бешенству территорию города Люберцы городского округа Люберцы Московской области», — постановил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Очаг заболевания обнаружили в доме № 15 на Комсомольской улице. Теперь его жителям следующие шесть месяцев запрещено приглашать гостей, привозить и увозить животных, а также самостоятельно их лечить. Помимо этого, в городе ограничат проведение любых мероприятий, связанных с животными.

Причиной введения карантина по бешенству стала бездомная кошка, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области. Бесхозное животное подобрала на улице женщина, а затем отвезла в государственную ветеринарную клинику на осмотр. Там у кошки выявили бешенство и поместили на карантин.

Ранее председатель правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал, что сотрудники подмосковной Госветслужбы разложат вакцину-приманку от бешенства в лесах региона.