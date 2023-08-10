Происшествия 10 августа 2023, 15:11 Безбилетный пассажир избил мужчину в московском метро за замечание Безбилетник на станции метро «Народное Ополчение» избил пассажира из-за замечания РИА «Новости»

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Безработный 24-летний мужчина попытался попасть в метро на станцию «Народное Ополчение» без оплаты проезда, пройдя вместе с другим пассажиром, а в ответ на замечание избил его. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах, которое опубликовало ведомство, видно, как безбилетник хотел пройти вслед за мужчиной, однако тот почувствовал это, остановился и сделал злоумышленнику замечание. Тот с силой толкнул мужчину в спину, а после повалил его и нанес несколько ударов.

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Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации («Побои»).

Ранее двух мужчин заподозрили в избиении приезжих в московском метро.