Происшествия 27 ноября 2023, 13:18 Безбилетника приговорили к 1,5 года тюрьмы и штрафу за нападение на контролера в Москве Суд Москвы приговорил безбилетника к 1,5 года тюрьмы за нападение на контролера РИА «Новости»

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Никулинский районный суд Москвы приговорил безбилетника к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере двух тысяч рублей за нападение на контролера и неоплаченный проезд в автобусе. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным ведомства, инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчина не оплатил проезд, и к нему подошел контролер. Тогда злоумышленник ударил по лицу сотрудника Мосгортранса. Агрессора задержали полицейские в тот же день.

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Мужчине предъявили обвинение по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы и обязали выплатить штраф за безбилетный проезд в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники столичного СК выяснили, что в стране мужчина находился незаконно.