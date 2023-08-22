Происшествия 22 августа 2023, 11:23 Безбилетник в метро распылил перцовку в лицо москвичу из-за замечания Безбилетник распылил перцовый баллончик в лицо москвичу из-за замечания в метро

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В столичном метрополитене пассажир сделал замечание мужчине за безбилетный проезд. В ответ москвичу в лицо распылили газ из перцового баллончика. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, два брата на станции метро «Аннино» решили проскочить через турникет за пассажирами, чтобы не оплачивать проезд. Один из горожан, заметив безбилетников, сделал им замечание. На что 24-летний нарушитель достал перцовый баллончик и распылил газ в лицо мужчине.

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В пресс-службе прокуратуры отметили, что злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — два года заключения.

Ранее безбилетник сломал турникет на станции метро «Курская» в Москве. Он попытался попасть на платформу вслед за другим пассажиром, не оплатив проезд.