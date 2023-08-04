Происшествия 04 августа 2023, 11:07 Безбилетник разбил створку турникета на станции метро в Москве Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве

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В северном вестибюле станции Московского метрополитена «Бульвар Дмитрия Донского» один из пассажиров разбил створку турникета. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“), привлечение его к уголовной ответственности на контроле», — говорится в сообщении прокуратуры Московского метрополитена.

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В ведомстве уточнили, что мужчина действовал осознанно. Он не хотел оплачивать проезд, поэтому надавил на стеклянную створку турникета рукой и разбил ее.

Ранее отчаявшаяся москвичка «отомстила» турникету в метро за ссору с парнем. Они вышибла с ноги створку в вестибюле станции «Проспект Мира».