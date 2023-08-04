04 августа 2023, 11:07
Безбилетник разбил створку турникета на станции метро в Москве
Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве
В северном вестибюле станции Московского метрополитена «Бульвар Дмитрия Донского» один из пассажиров разбил створку турникета. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“), привлечение его к уголовной ответственности на контроле», — говорится в сообщении прокуратуры Московского метрополитена.
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В ведомстве уточнили, что мужчина действовал осознанно. Он не хотел оплачивать проезд, поэтому надавил на стеклянную створку турникета рукой и разбил ее.
Ранее отчаявшаяся москвичка «отомстила» турникету в метро за ссору с парнем. Они вышибла с ноги створку в вестибюле станции «Проспект Мира».
Прокуратура РФ
Метро
Москва 2023
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