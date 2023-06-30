Происшествия 30 июня 2023, 19:01 Безбилетник получил три года тюрьмы за то, что сломал руку контролеру в Москве Дептранс Москвы: безбилетник, сломавший руку контролеру, получил три года колонии

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Суд назначил наказание мужчине в виде трех лет заключения за нападение на контролера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, рядом со станцией метро «Лесопарковая» сотрудница проверила оплату проезда. У одного из пассажиров не оказалось билета. Тогда контролер попросила показать документы, в ответ на это мужчина вытолкнул ее из автобуса. В результате женщина сломала руку, ей потребовалась помощь медиков.

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Нарушителю удалось скрыться, но вскоре его задержали полицейские. В суде мужчину признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Ближайшие три года он проведет в колонии.

В Дептрансе добавили, что эта нападение на должностное лицо может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил агрессивного безбилетника к трем годам условного срока.