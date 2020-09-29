29 сентября 2020, 16:54
Без вести пропавшего мужчину обнаружили мертвым в Пензенской области
57-летнего жителя Нижнеломовского района Пензенской области нашли мертвым. По факту его смерти организовали проверку. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Мужчина пропал в июле нынешнего года, о его местоположении не было ничего известно. О его пропаже правоохранителям заявила дочь.
28 сентября тело мужчину было обнаружено между селами Верхний Ломов и Новый Шуструй. Причину смерти объявят после проверки судмедэксперта.