Без вести пропавшего мужчину обнаружили мертвым в Пензенской области

Мужчина пропал в июле нынешнего года, о его местоположении не было ничего известно. О его пропаже правоохранителям заявила дочь.

28 сентября тело мужчину было обнаружено между селами Верхний Ломов и Новый Шуструй. Причину смерти объявят после проверки судмедэксперта.