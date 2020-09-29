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    29 сентября 2020, 16:54

    Без вести пропавшего мужчину обнаружили мертвым в Пензенской области

    Анастасия Кременчугская

    57-летнего жителя Нижнеломовского района Пензенской области нашли мертвым. По факту его смерти организовали проверку. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

    Мужчина пропал в июле нынешнего года, о его местоположении не было ничего известно. О его пропаже правоохранителям заявила дочь.

    28 сентября тело мужчину было обнаружено между селами Верхний Ломов и Новый Шуструй. Причину смерти объявят после проверки судмедэксперта.

    Новости SMI.FM