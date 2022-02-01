«Город погрузился во тьму». Жители Тюмени остались без света из-за аварии на ЛЭП

В Тюмени произошел блэкаут. Без света остались жители Заречного района города. Очевидцы заявили, что на электроподстанции якобы произошел взрыв, сообщили «Известия».

В региональном ГУ МЧС сообщили, что отключение электроэнергии в этой части Тюмени произошло около 18:15 по местному времени из-за аварийного скачка напряжения. В результате отключены подстанции «Алебашевская», «Тарманская», «Щербаковская».

«Дежурные бригады электрических сетей Тюмени работают по выявлению причины и устранению неисправности на линии электропередачи», — добавили в ведомстве.

В местном паблике «ЧП Тюмень ЧС» во «ВКонтакте» появился комментарий от представителей «Россетей». По данным компании, произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжением части районов города.

«Энергетики в течение часа введут в работу резервную линию. Предварительная причина отключения электричества — обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП», — говорится в заявлении.

Там же со ссылкой на очевидцев опубликовали сообщения о том, что в городе наблюдаются перепады напряжения, света нет на улице Ватутина, в районе «СитиМолла», ММС, в Тарманах, Звездном Городке, Европейском, СНТ Яровском и Парфенове. Некоторые горожане пишут, что из Тарман «видно зарево».