Эксклюзив 21 июня 2023, 14:06 «Без шуток». Неизвестный пригрозил взорвать букмекерскую компанию в центре Москвы Источник «360»: неизвестный «заминировал» букмекерскую контору в центре Москвы РИА «Новости»

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Неизвестный позвонил в букмекерскую компанию на Садовой-Самотечной улице и предупредил, что через два часа здание взлетит на воздух. Об этом «360» сообщил источник.

«Мужчина позвонил в букмекерскую компанию на Садовой-Самотечной улице по городскому телефону, без определителя, поэтому его номер не отобразился», — уточнил источник.

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Телефонный террорист предупредил, что у сотрудников компании есть два часа, чтобы покинуть здание.

«Он сказал, что через два часа будет взрыв, и все взлетит на воздух. Затем перезвонил еще раз и предупредил, что не шутит», — рассказал источник.

В конце мая ученик девятого класса пригрозил взорвать школу на северо-востоке Москвы.