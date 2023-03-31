Эксклюзив 31 марта 2023, 19:28 Без намордника и поводка. Корги прокусила ногу 10-летней девочке под Новосибирском Отец девочки, которую корги прокусала под Новосибирском, рассказал о состоянии ребенка РИА «Новости»

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Под Новосибирском корги напала на 10-летнюю школьницу и прокусила ей ногу. Об этом «360» сообщил отец девочки.

«Лечится, ходит на осмотр к хирургу. <…> Получила множество укусов, рваные раны», — рассказал отец школьницы.

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Мужчина пояснил, что на детской площадке зимой было много снега и там дети не гуляли. Они играли рядом, когда показались собаки.

Животные, отметил местный житель, были без намордников и поводков. Девочка испугалась и закричала. В этот момент одна из собак начала атаковать ребенка. Отец девочки после произошедшего обратился в полицию.

«Исковое заявление готовится, будет суд, я буду добиваться наказания», — подчеркнул мужчина.

Хозяйка собак пояснила «360», что возвращалась с прогулки. Ее питомцы были без поводков. Собаки увидели детей, подбежали к ним.

Со слов женщины, одна из девочек начала кричать, на что собака отреагировала укусом.

«Я успокоила девочку, оказала ей первую помощь и отвела домой к бабушке», — рассказала хозяйка корги.

Женщина отметила, что в рамках данного разбирательства одна из сторон ведет себя некорректно.

«Скорей всего, с моей стороны будет выдвинут иск о защите чести и достоинства», — заключила хозяйка собак.