Бетононасос перевернутся после столкновения с легковым автомобилем на Кубани

Авария с участием бетононасоса MAN и легкового автомобиля Volkswagen произошла накануне на трассе М-4 «Дон» возле села Дефановка в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».

В пресс-службе Госавтоинспекции по региону пояснили, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с бетононасосом. Из-за сильного удара спецтранспорт перевернулся на обочину, а у легкового автомобиля сильно повредило переднюю часть.

В медучреждение доставили водителя Volkswagen с травмами различной степени тяжести. Правоохранители устанавливают точные причины аварии.