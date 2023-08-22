Происшествия 22 августа 2023, 14:41 Бетономешалка вылетела в кювет и перевернулась в Новосибирской области

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ДТП произошло в Новосибирской области. Там бетономешалка вылетела в кювет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась 21 августа рядом с наукоградом Кольцово. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет, где опрокинулась. Информации о пострадавших не поступало. Водитель смог покинуть машину без чужой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.