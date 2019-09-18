Бетономешалка упала в Москву-реку в центре столицы

Необычное ДТП произошло в центре столицы. Водитель бетономешалки не рассчитал сложность спуска к набережной Москвы-реки и съехал в воду. Об этом сообщил корреспондент «360».

Из машины мужчину достали рабочие со стройплощадки, других пассажиров в салоне не было. Грузовик весом 40 тонн остался лежать недалеко от берега, машину временно накрыли брезентом.

Утром 18 сентября на место происшествия отправят тяжелую спецтехнику, чтобы вытащить бетономешалку из воды. Дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник фото: Телеканал «360»

В результате аварии пострадал только водитель грузовика, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Выясняется, по чьей вине произошла авария. Представители транспортной компании заявили, что подъезд к стройке не был оборудован ограждениями. При этом на стройплощадке заверили, что не было дано разрешение на спуск машины к набережной.