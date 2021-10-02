Бетономешалка упала в котлован в Москве

Бетономешалка, наполненная цементом, упала в котлован в Пресненском районе столицы. Об этом «360» сообщил источник.

Все произошло на Звенигородском шоссе у дома № 3А. при падении бетономешалка повредила трубу. Сейчас происходит слив находящегося внутри бетона. Информации о пострадавших не поступало.

При падении кабина бетономешалке оказалась поднята в воздух, отметил источник «360».

В начале сентября на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом бетономешалка упала с эстакады. Водителя «КАМАЗа» в тяжелом состоянии госпитализировали. Прокуратура Москвы опубликовала видео, на которое попал момент падения бетономешалки с эстакады.