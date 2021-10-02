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    02 октября 2021, 22:27

    Бетономешалка упала в котлован в Москве

    Алла Морген, Валерия Шафирко

    Бетономешалка, наполненная цементом, упала в котлован в Пресненском районе столицы. Об этом «360» сообщил источник.

    Все произошло на Звенигородском шоссе у дома № 3А. при падении бетономешалка повредила трубу. Сейчас происходит слив находящегося внутри бетона. Информации о пострадавших не поступало.

    При падении кабина бетономешалке оказалась поднята в воздух, отметил источник «360».

    В начале сентября на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом бетономешалка упала с эстакады. Водителя «КАМАЗа» в тяжелом состоянии госпитализировали. Прокуратура Москвы опубликовала видео, на которое попал момент падения бетономешалки с эстакады.