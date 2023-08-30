Эксклюзив 30 августа 2023, 14:29 Бетономешалка сбила женщину на востоке Москвы Бетономешалка сбила женщину в районе Измайлово на востоке Москвы РИА «Новости»

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Бетономешалка совершила наезд на женщину на Первомайской улице в районе Измайлово в Москве. Об этом сообщил источник «360».

К месту происшествия выехали экстренные службы. О причинах ДТП не сообщалось.

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Источник уточнил, что бетономешалка марки Sitrak наехала на женщину, стоявшую на остановке. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Ранее грузовик после ДТП наехал на пешеходов на Волгоградском проспекте в Москве. Семилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также сообщалось о том, что женщина за рулем легковушки сбила двух пешеходов во Владимирской области. Они получили серьезные травмы. Один из пострадавших погиб.