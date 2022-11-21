Происшествия 21 ноября 2022, 10:01 Бетономешалка сбила насмерть10-летнюю девочку в Москве Прокуратура: КамАЗ насмерть сбил 10-летнюю девочку на улице Родниковой в Москве

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На западе Москвы погибла 10-летняя школьница. Ее сбила бетономешалка марки «КамАЗ». Полиция начала проверку, сообщила прокуратура Москвы.

Авария произошла утром 21 ноября рядом с домом на улице Родниковой, 7, строение 124. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что ребенок попал под колеса бетономешалки, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машин.

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На место приехали следственно-оперативная группа, прокуратура, скорая помощь, но девочку спасти не удалось. Она умерла от травм на месте ДТП. Полиция начала процессуальную проверку. По ее результатам решат, возбуждать ли уголовное дело.

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Сервис «Яндекс Пробки» сообщил, что из-за аварии в правом ряду много машин. Дорожную ситуацию на этом участке оценили в пять баллов из 10. Другая авария произошла на Ленинградском проспекте. В ней пострадали четыре человека.