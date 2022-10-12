Бетономешалка перевернулась в Чите | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Бетономешалка перевернулась в Чите

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ДТП с бетономешалкой произошло в Чите. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД России по Забайкальскому краю.

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По данным ведомства водитель не справился с управлением, в результате машина упала на бок. По словам очевидцев, бетон разлился на асфальт. Другие подробности аварии неизвестны.

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