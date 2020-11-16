Бетономешалка на полном ходу сорвалась с моста в Ростове-на-Дону

Отмечается, что машина двигалась по мосту на проспекте Сиверса. Водитель потерял управление и грузовик упал с 10-метровой высоты и приземлился на бок. Под мостом не было других машин и людей.

На место прибыли правоохранители, врачи и спасатели. Водитель бетономешалки выжил и не получил серьезных травм. Согласно предварительным, он заснул за рулем. По факту произошедшего проводится проверка.