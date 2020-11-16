16 ноября 2020, 17:27
Бетономешалка на полном ходу сорвалась с моста в Ростове-на-Дону
Бетономешалка на базе «КамАЗа» на полном ходу протаранила ограждение и сорвалась с моста в Ростове-на-Дону в воскресенье, 15 ноября, пишет «Царьград» со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Отмечается, что машина двигалась по мосту на проспекте Сиверса. Водитель потерял управление и грузовик упал с 10-метровой высоты и приземлился на бок. Под мостом не было других машин и людей.
На место прибыли правоохранители, врачи и спасатели. Водитель бетономешалки выжил и не получил серьезных травм. Согласно предварительным, он заснул за рулем. По факту произошедшего проводится проверка.