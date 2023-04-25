Эксклюзив 25 апреля 2023, 07:46 Бетономешалка и КамАЗ не поделили дорогу на юге Москвы РИА «Новости»

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Авария с участием бетономешалки и уборочного грузовика случилась на Третьем транспортном кольце в Южном административном округе Москвы. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из зажавших его конструкций, сообщил источник «360».

ДТП в районе Автозаводской улицы произошло 25 апреля около 03:30. На ТТК бетономешалка столкнулась с уборочным КамАЗом, водитель первой машины оказался зажатым. Приехавшие на место спасатели помогли ему выбраться и передали медикам. После осмотра он отказался от госпитализации. Водителя уборочного грузовика с травмами увезли в горбольницу № 1 имени Н. И. Пирогова.

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