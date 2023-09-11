Происшествия 11 сентября 2023, 16:13 Бетонная стена упала на машину и убила человека в Дагестане СК Дагестана начал проверку после гибели туриста под упавшей бетонной стеной Пресс-служба Следственного комитета

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Поездка в зону отдыха дагестанского села Чиркей закончилась смертью для женщины и серьезными травмами для сопровождавшего ее мужчины. На автомобиль, в котором находились туристы, упала бетонная стена. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве сообщили, что на место выехали криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия и проведения проверки. По итогам мероприятий следователи примут решение о заведении уголовного дела.

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В Минздраве Дагестана сообщили, что пострадавший при обрушении стены в поселке Чиркей находится в Буйнакской центральной городской больнице.

Врачи оценили состояние туриста как средней степени тяжести и диагностировали у него черепно-мозговую травму. В пресс-службе ведомства добавили, что второй пострадавшей была женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.