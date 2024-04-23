Происшествия 23 апреля 2024, 14:23 Бетонная стена на Урале раздавила припаркованную машину Глава округа Писцов: в Березовском опорная стена Птичьей Горки рухнула на машину Глава Березовского городского округа Евгений Писцов / Telegram

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В городе Березовский изношенная опорная стена обрушилась на припаркованную машину. Место происшествия на улице Гагарина оградили, а управляющую компанию обязали обезопасить бетонную конструкцию, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Евгений Писцов.

«По ситуации с рухнувшей опорной стенкой Птичьей Горки по итогам совещания. <…> Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия», — объявил он.

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Писцов подтвердил, что жители Березовского с 2017 года жаловались на опасную опорную стену. Управляющая компания пыталась добиться, чтобы ее ремонтом занялся застройщик, но срок гарантийных обязательств истек. По его словам, стену как общедомовое имущество передали на баланс коммунальщиков.

В 2021 году Госжилинспекция предписала принять срочные меры, но управляющая компания проблему так и не устранила. Теперь надзорное ведомство обратилось в суд, и 25 апреля пройдет заседание, уточнил он.

Ночью 23 апреля стена рухнула на припаркованную несколько месяцев назад машину. Место обрушения оградили бетонными блоками и поставили предупреждающие таблички.

Ранее подпорная стена обрушилась в центре Казани на улице Профсоюзной, сообщили «Известия». Обломки упали в паре метров от пешеходов.