Происшествия 24 мая 2023, 04:46 Бетонная плита упала на подростка в Татарстане Прокуратура Татарстана начала проверку после падения бетонной плиты на ногу подростку Telegram-канал «Прокуратура Татарстана»

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Бетонная плита рухнула на ногу 14-летнего подростка под Бугульмой. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры по Республике Татарстан в Telegram-канале.

Все произошло вечером 22 мая, когда подросток и его 21-летний товарищ собирали металлолом в заброшенном саду в поселке Верхний. Как отметили в пресс-службе ведомства, ребенок увидел торчащую из плиты арматуру и потянул за нее, после этого плита упала ему на ногу.

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Пострадавшего доставили в детскую клиническую больницу Казани с различными травмами, отметили «Известия».

По факту произошедшего организовали процессуальную проверку. Она находится на контроле городского прокурора. Также надзорному ведомству предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.

В начале мая лифт упал в жилом доме на юго-востоке Москвы. Как сообщал источник «360», в кабине в этот момент находился 16-летний подросток. Лифт начал падать с высоты 11 этажа, но на шестом остановил движение. Находившийся внутри подросток получил травму ноги. По данным источника «360», подростка решили госпитализировать. Как предположили врачи скорой помощи, парень мог получить перелом большой берцовой кости.