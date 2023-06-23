23 июня 2023, 13:16
Бетонная плита упала на автомобили в Москве
Источник «360»: бетонная плита рухнула на два автомобиля на стройке в Москве
ЧП случилось на строящемся объекте в Москве, бетонная плита рухнула на два припаркованных автомобиля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло рядом с домом в Кривоколенном переулке. По предварительной информации, плита упала на автомобили Mercedes-Benz GLS и Toyota Camry.
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Никто из людей не пострадал. На место происшествия выехали оперативные службы.
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Москва 2023
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