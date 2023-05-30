Происшествия 30 мая 2023, 14:56 Бетонная плита повредила машину во время урагана в Уфе

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В Уфе во время непогоды пострадал автомобиль марки KIA Rio, который находился на парковке на территории ЖК. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, кусок бетона и кирпичной кладки снесло с дома во время урагана и повалило на автомобиль. Соседняя машина с KIA Rio получила незначительные повреждения.

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Информации о пострадавших не поступало.