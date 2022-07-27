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    27 июля 2022, 19:07

    Бетонная плита насмерть придавила рабочего в Москве — источник

    Источник «360»: в Москве рабочего насмерть придавило бетонной плитой

    Дарья Новая, Людмила Городничева, Оксана Кириллова

    Бетонная плита обрушилась на рабочего в Москве. Мужчина погиб, сообщил «360» источник в экстренных службах. В распоряжении редакции оказалось фото с места случившегося.

    Бетонная плита насмерть придавила рабочего в Москве — источник

    Рабочего придавило на стройке на проспекте Мира, 105с3. На вызов прибыли сотрудники скорой помощи, но сначала «отказались спускаться, ссылаясь на внутренние инструкции».

    Сейчас на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства случившегося уточняются.