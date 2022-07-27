Бетонная плита обрушилась на рабочего в Москве. Мужчина погиб, сообщил «360» источник в экстренных службах. В распоряжении редакции оказалось фото с места случившегося.

Рабочего придавило на стройке на проспекте Мира, 105с3. На вызов прибыли сотрудники скорой помощи, но сначала «отказались спускаться, ссылаясь на внутренние инструкции».

Сейчас на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства случившегося уточняются.