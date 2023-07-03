Эксклюзив 03 июля 2023, 08:11 Бетон вылился на дорогу в Москве после ДТП с КамАЗом Источник «360»: бетон вылился на дорогу в ЮВАО Москвы после ДТП с КамАЗом

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Утром 3 июля на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием бетономешалки. КамАЗ упал набок, из-за чего бетон вылился прямо на трассу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло около 06:00. Бетон разлился на площади в два метра. По предварительным данным, водитель не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.