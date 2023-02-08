Происшествия 08 февраля 2023, 18:26 Бэтмен одним ударом уложил злоумышленника, вырвавшего сумку из рук женщины в Петербурге «Подъем» показал видео, где Бэтмен спас женщину от ограбления в Петербурге РИА «Новости»

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Сотрудник выставки «Планета кубиков» в костюме Бэтмена остановил попытку грабежа посреди улицы в Петербурге. Злоумышленник на бегу вырвал сумку у женщины возле остановки. Видео опубликовал «Подъем».

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Как выяснилось, за 20 минут до происшествия женщина сняла в банке 700 тысяч рублей. Если бы не Бэтмен, который тут же среагировал и одним ударом уложил злоумышленника, то петербурженка лишилась бы большой суммы.

Позже изданию организаторы выставки сообщили, что премировали промоутера, кроме этого супергерой получил от женщины вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Ранее один петербуржец попытался обмануть полицейских, рассказав историю об ограблении зятя. Как оказалось, грабителем оказался сам заявитель. Украденные 90 тысяч евро мужчина использовал в своих личных целях.

В начале января трое мужчин ограбили ювелирный магазин в Петербурге. При этом один из грабителей долго гладил по плечу испуганную продавщицу, а в другой руке у него было старинное оружие.