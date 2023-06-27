27 июня 2023, 19:09
«Бьет руками по воде, плавать не умеет». Слесарь из Калининграда спас жизнь четырехлетнему мальчику
Слесарь Барботькин рассказал подробности спасения тонущего мальчика из Калининграда
Слесарь «Вдоканала» Александр Барботькин подарил четырехлетнему мальчику из Калининграда вторую жизнь. Ребенок, не сказав бабушке, отправился на озеро бросать камни, но не удержался, упал в воду и начал тонуть. По счастливой случайности неподалеку находился Александр. Увидев это, он бросился на помощь и спас ребенку жизнь. Подробности произошедшего «360» рассказал главный герой этих событий.
Мальчик упал в воду 7 июня. Александр в этот день находился на суточном дежурстве в поселке Прегольский на канализационно-насосной станции. Выйдя на перерыв, он заметил у карьера ребенка. Через мгновение он упал в воду и стал тонуть, запутавшись в тине.
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«Увидел на противоположном берегу, как ребенок кидал камни, потом слышу — бьет руками по воде, плавать не умеет. Я крикнул, он ничего не ответил, побежал к нему туда. Увидел, что он на тине лежит, не шевелится. Я подплыл к нему, смотрю, губы синие, вытащил, сделал искусственное дыхание, прохожие вызвали МЧС, скорую, полицию», — рассказал мужчина.
Благодарностей Александр не ждал, хотя бабушка мальчика очень хотела отблагодарить мужчину за спасение внука.
«Я сказал: „Поставьте свечку в церкви за здоровье и все“. Какая может быть благодарность?» — сказал он.
И все же награда нашла своего героя. В региональном Минстрое рассказали, что ГУ МЧС по Калининградской области ходатайствовало о вручении Барботькину медали «За спасение погибающих нa водах». Сейчас «Водоканал» готовит необходимые документы.
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