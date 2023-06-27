Эксклюзив 27 июня 2023, 19:09 «Бьет руками по воде, плавать не умеет». Слесарь из Калининграда спас жизнь четырехлетнему мальчику Слесарь Барботькин рассказал подробности спасения тонущего мальчика из Калининграда Telegram-канал министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области

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Слесарь «Вдоканала» Александр Барботькин подарил четырехлетнему мальчику из Калининграда вторую жизнь. Ребенок, не сказав бабушке, отправился на озеро бросать камни, но не удержался, упал в воду и начал тонуть. По счастливой случайности неподалеку находился Александр. Увидев это, он бросился на помощь и спас ребенку жизнь. Подробности произошедшего «360» рассказал главный герой этих событий.

Мальчик упал в воду 7 июня. Александр в этот день находился на суточном дежурстве в поселке Прегольский на канализационно-насосной станции. Выйдя на перерыв, он заметил у карьера ребенка. Через мгновение он упал в воду и стал тонуть, запутавшись в тине.

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«Увидел на противоположном берегу, как ребенок кидал камни, потом слышу — бьет руками по воде, плавать не умеет. Я крикнул, он ничего не ответил, побежал к нему туда. Увидел, что он на тине лежит, не шевелится. Я подплыл к нему, смотрю, губы синие, вытащил, сделал искусственное дыхание, прохожие вызвали МЧС, скорую, полицию», — рассказал мужчина.

Благодарностей Александр не ждал, хотя бабушка мальчика очень хотела отблагодарить мужчину за спасение внука.

«Я сказал: „Поставьте свечку в церкви за здоровье и все“. Какая может быть благодарность?» — сказал он.

И все же награда нашла своего героя. В региональном Минстрое рассказали, что ГУ МЧС по Калининградской области ходатайствовало о вручении Барботькину медали «За спасение погибающих нa водах». Сейчас «Водоканал» готовит необходимые документы.