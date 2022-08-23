«Беспрецедентные силы». Появилось видео тушения пожаров в Рязанской области

Пожарная ситуация в Рязанской области не изменилась. К работе подключили беспрецедентные силы — более девяти тысяч человек, сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. «360» показал новое видео с места тушения огня.

«За ночь ситуация серьезно не изменилась. Пожар немного продвинулся, одновременно за ночь произведена достаточно большая работа. На севере пожара напряженность ситуации достаточно снизилась. В целом сохраняется напряженная обстановка», — сказал он.

Погода благоприятствует продвижению огня и, наоборот, препятствует борьбе с ним. Но к работе подключились значительные силы — 18 бортов авиации, больше девяти тысяч специалистов и тяжелая техника. Воздушные суда сбрасывают воду на очаги, наземные силы распределяются по всему периметру зоны ЧС. Бульдозеры прокладывают своеобразные артерии — минерализованные полосы, по которым пожарная техника продвигается к огню.

Наша главная задача сейчас — все те беспрецедентные силы, которые здесь собраны, вывести на позиции для того, чтобы полностью окружить весь очаг возгорания и обеспечить его постепенное сжатие и ликвидацию. <…> Такая группировка должна позволить нам ликвидировать пожар в ближайшие дни Павел Малков врио губернатора Рязанской области.

Угрозы перехода огня на населенные пункты сейчас нет. Жителей эвакуировали и пока не пускают домой. Врио губернатора объяснил, что пожарным нужны время и свобода маневра.

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров. В регионе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации.