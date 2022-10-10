Отели Крыма бесплатно продлили номера для тысячи туристов | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 09:11 Поделиться Telegram

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Viber Отели Крыма бесплатно продлили номера для тысячи туристов Глава Ростуризма Догузова: туристам в Крыму бесплатно продлили пребывание в отелях Крыма РИА Новости

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Туристы, чьи путевки в Крыму заканчивались в субботу, смогли бесплатно продлить пребывание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовались около тысячи человек, заявила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек. По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации», — сообщила она.

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В общей сложности в момент взрыва на Крымском мосту на полуострове находились около 50 тысяч отдыхающих. Для них и тех, кто только собирался туда поехать, открыли горячую линию по номерам: +7(800)707-9741 и +7(800)511-8018. Операторы приняли более 2,5 тысячи звонков.

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Зарина Догузова предупредила, что ограничений для въезда в Крым и Севастополь нет. Туристы, которые планировали поехать туда в отпуск, могут это сделать. Железнодорожное сообщение восстановили в полном объеме, а поезда, которые задержали 9 октября, перенаправили в Алушту и Анапу. Пассажиров уже доставили в пункты назначения. Билеты в Крым и обратно, по информации главы Ростуризма, есть в продаже.

Грузовой автомобиль взорвали на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли три человека, загорелись семь топливных вагонов поезда и местами обрушились автомобильные пролеты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме.

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