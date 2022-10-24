Бесплатная раздача арбузов обернулась массовой давкой в Ижевске | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 01:19 Бесплатная раздача арбузов обернулась массовой давкой в Ижевске Городской праздник в Ижевске закончился массовой давкой из-за арбузов

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В парке Горького в Ижевске 23 октября состоялся праздник — День арбуза. После развлекательных мероприятий организаторы пообещали раздать посетителям 10 тонн арбузов. Однако все закончилось массовой давкой. Видео появилось в социальных сетях.

Организаторы оставили арбузы на земле — так, чтобы каждый смог взять себе столько, сколько хочет. Однако желающих оказалось слишком много. На кадрах видно, как мужчины и женщины, не замечая никого вокруг буквально вырывают друг у друга ягоды.

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Автор ролика призывала горожан быть осторожными. Она боялась, что в толпе могут затоптать детей и пенсионеров.

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«Людей давят! Аккуратнее, всем хватит. Позор парку Ижевска! Позор!» — закричала женщина.

Гостей праздника попытались призвать к порядку с помощью громкоговорителя, но напрасно — никто не обратил на это внимание.

Ранее сообщалось, что в Индонезии на футбольном стадионе произошли беспорядки. В массовой давке погибли 125 человек.