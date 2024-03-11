Происшествия 11 марта 2024, 06:49 Военные сообщили о беспилотниках в Брянской и Орловской областях Минобороны: 4 БПЛА уничтожили в Брянской и 2 БПЛА в Орловской областях РИА «Новости»

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В России ночью засекли шесть беспилотников. Четыре из них обнаружили в Брянской области, еще столько же в Орловской. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

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Над Брянской областью перехватили и уничтожили четыре дрона. В Орловской области сбили еще два аппарата.

Власти Брянской области сообщили об уничтожении двух дронов над Клинцовским и Почепским районами. Местные жители, по информации губернатор Александра Богомаза, не пострадали, здания и объекты инфраструктуры не повредили.

Вечером 10 марта стало известно об уничтожении беспилотника в Белгородской области. Его сбили дежурные средства ПВО.