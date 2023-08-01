Важное 01 августа 2023, 14:04 Беспилотники запустили на Москву и Подмосковье с Украины — СМИ ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа БПЛА запустили с территории Украины РИА «Новости»

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Перехваченные 1 августа в Москве и Подмосковье беспилотники запустили с территории Украины, а не России. Эту информацию подтвердили ТАСС два источника.

«Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины», — сказал связанный с работой системы ПВО собеседник.

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Данные подтвердил представитель экстренных служб. Официально о том, как устроили нападение, военные не заявляли.

Минобороны России отмечало, что над Наро-Фоминским и Одинцовским округами при помощи систем ПВО сбили два дрона, еще один нейтрализовали средствами РЭБ. Последний врезался в башню Москва-Сити. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «360», что БПЛА не могли прилететь с Украины — слишком далеко. По его мнению, их подняли в воздух на границе Москвы или в Подмосковье.